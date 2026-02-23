Czy Dunk w ogóle jest rycerzem? Największa tajemnica Rycerza Siedmiu Królestw

Ładowanie...

Pierwsza część fabuły „Rycerza Siedmiu Królestw” sprowadza się do prostej historii, w której Dunk musi udowodnić, że jest rycerzem. Nie wygląda. Ma bowiem pas ze sznurka, nie ma swojego herbu, ani zbroi. Jedyne co posiada, to wiara, że ktokolwiek pamięta Ser Arlana, jego mistrza. Dunk giermkował Arlanowi przez ostatnie lata, ale – jak twierdzi – rycerz pasował go dopiero przed śmiercią. Problem polega jednak na tym, że pasowanie miało odbyć się bez świadków.

Rycerz Siedmiu Królestw: czy Dunk jest pasowanym rycerzem?

W Westeros, aby zostać rycerzem, nie są potrzebne większe formalności. Każdy rycerz, może pasować innego rycerza. Jest do tego oczywiście odpowiednia procedura, ale co do zasady wystarczy wypowiedzieć rytualną formułę, dotknąć ramienia mieczem i tyle. A no i trzeba mieć wolę, aby to zrobić. Tylko inny rycerz może uznać, że ten, kto przed nim klęczy, jest godzien tego tytułu.



No i tu pojawia się problem, czyli niepisana zasada, aby takiemu pasowaniu towarzyszył świadek. Dunk świadka nie ma, musi więc udowodnić, że jego pasowanie w ogóle miało miejsce.



Gdy w końcu sprytem udaje mu się potwierdzić swoje rycerstwo, wpada pod rozpędzony wóz z Targaryenami i w sumie cała sprawa przestaje mieć znaczenie. W ostatnim odcinku jednak w czasie jednej z retrospekcji widzimy scenę, w której Dunk pyta Arlana, dlaczego nigdy go nie pasował. Gdy wydaje się, że stary rycerz wyzionął ducha, ten budzi się i kończy historię, którą zaczął chwilę wcześniej. Na pytanie Dunka nie odpowiada. Wcześniej, na chwilę przed Próbą Siedmiu, Raymun Fossoway prosi go o pasowanie. Dunk odmawia, zaczyna się wykręcać, a Lyonel Baratheon (jakby rozumiejąc, co się dzieje) go wyręcza. To też jest sugestia.

Z uwagi na to, że scena rozgrywa się pod drzewem, pod którym Dunk go pochował, możemy założyć, że do śmierci doszło niedługo później. Czy Arlan zdążył go pasować?

Czy Dunk kłamał przez cały czas?

W serialu pojawia się silna sugestia, że Dunk po prostu kłamał, bo bardzo potrzebował być kimś. Wiedział, że to jego jedyna szansa na przetrwanie. Kłamał, ale nikogo przecież tym kłamstwem nie krzywdził.



W książkach jest trochę inaczej. Co prawda nikt nie mówi wprost o tym, co się wydarzyło, ale mimochodem George R.R. Martin wplata zdania, które sugerują, że tak, Dunk nigdy nie został pasowany. Przykładowo bohater nad grobem swojego mistrza zastanawia się, co powinien dalej robić, czy giermkować komuś innemu, czy nie. To jasno sugeruje, że rzeczywiście ser Arlan nigdy oficjalnie go nie pasował.

W tej historii jest oczywiście pewna gorzka prawda.

Nie można potępiać Dunka za to, że skłamał. Tak, złamał kodeks rycerski, tak wszedł bezprawnie do wyższego stanu, ale z drugiej strony nie miał innego wyjścia. Gdyby tego nie zrobił, czekałby go podły los, który przecież znał z dzieciństwa. Mógłby również zostać wzięty za rabusia, bo kto z gminu ma aż 3 konie i nietani przecież miecz.



Do tego dodajmy, że nasz bohater jest znacznie bardziej rycerski niż ktokolwiek, kogo spotyka na swojej drodze. Podobnie jak jego potomkni, Brienne z Tarthu każdym swoim bohaterskim czynem udowadnia, że jest rycerzem, nawet jeśli stan rycerski wcale ich nie chce. Bo heroizm to nie kwestia urodzenia, herbu czy nazwiska, a dobre serce i hart ducha.

Konrad Chwast 23.02.2026 19:31

