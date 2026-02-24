REKLAMA
Szwedzki łącznik jest na faktach. Prawdziwa historia z filmu Netfliksa

Widzowie zachwycają się nowym filmem Netfliksa o tytule "Szwedzki łącznik". Opowiada on o szwedzkim dyplomacie, który brał udział w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej, dzięki czemu kilkadziesiąt tysięcy osób uniknęło śmierci. Ta historia wydarzyła się naprawdę.

Anna Bortniak
"Szwedzkiemu łącznikowi" w reżyserii Thérèse Ahlbeck i Marcusa Olssona wystarczyło zaledwie kilka dni, żeby podbić serca subskrybentów Netfliksa. Nic dziwnego - obok wzruszającej historii Gösty Engzella, w którego w filmie wciela się Henrik Dorsin, nie można przejść obojętnie. Engzell to szwedzki dyplomata, który jest pracownikiem działu prawnego w szwedzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Odkąd Hitler doszedł do władzy, a wieści o "ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej" zaczynają się docierać do coraz większej liczby osób, zajmuje się on głównie rozpatrywaniem wniosków Żydów o azyl. Mimo że chciałby on pomóc wszystkim, neutralność Szwecji zmusza go do odrzucania każdego wniosku. Nawet jeśli osoba wnioskująca ma szwedzkie korzenie.

Wszystko zmienia się, gdy do działu Engzella dołącza Rut Vogel (w tej roli Sissela Benn), która zaczyna kwestionować decyzje swojego przełożonego oraz rządu. Kiedy w międzyczasie naziści zaczynają organizować naloty na domy w Oslo, Engzell postanawia sprzeciwić się działaniom rządu i wraz ze swoim zespołem zaczyna realizować misję uratowania Żydów szwedzkiego pochodzenia. Wykorzystuje przy tym luki prawne, swoje biurokratyczne umiejętności i spryt, aby Niemcy nie zaczęli czegoś podejrzewać.

Ta historia wydarzyła się naprawdę.

Szwedzki łącznik - prawdziwa historia z filmu na Netflix

Gösta Engzell urodził się 14 lutego 1897 roku w Halmstad w Szwecji. Był synem Carla Nilsona, naczelnika poczty, oraz Amy Engzell. Swoją prawniczą karierę rozpoczął po uzyskaniu tytułu na Uniwersytecie Sztokholmskim w 1919. Najpierw pracował w sądzie rejonowym w okręgu sądowym Vartofta i Frökind, a później został mianowany asesorem w Sądzie Apelacyjnym w Göcie. Był również sędzią-referentem i zajmował wysokie stanowiska w administracji. W 1938 roku został mianowany dyrektorem generalnym i szefem Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podczas pełnienia tej funkcji był odpowiedzialny za wszystkie kwestie wizowe i imigracyjne. Początkowo, pod koniec lat 30. XX wieku, ani Engzell, ani szwedzki rząd nie interesowali się Żydami, którzy chcieli otrzymać wizę, by uciekać z nazistowskich Niemiec do Szwecji. Wszystko zmieniło się 7 września 1942 roku, kiedy Engzell spotkał się z łotewskim uchodźcą Gillelem Storchem. Kiedy mężczyzna poinformował go o tym, co dzieje się z Żydami na okupowanych przez Niemcy terenach, Engzell postanowił działać.

Szwedzki działacz zaczął aktywnie angażować w politykę szwedzkiego rządu, aby nieść pomoc Żydom. Ratował tych, którzy znajdowali się w Skandynawii, na terenach Norwegii i Danii. Dodatkowo, przy pomocy innych dyplomatów, udało mu się również podjąć działania w celu ochrony ludności żydowskiej w Budapeszcie. Szacuje się, że dzięki uporowi i determinacji Engzella uratowano między 30 a 40 tys. Żydów.

Szwedzki łącznik - fikcyjni bohaterowie

Choć historia "Szwedzkiego łącznika" jest oparta na faktach, to twórcy wprowadzili również fikcyjnych bohaterów. Jedną z takich postaci jest Rut Vogl, urzędniczka niemieckiego pochodzenia, która dołączyła do zespołu Engzella i sprzeciwiała się decyzjom rządu Szwecji. Prawdopodobnie miała ona symbolizować inne osoby, które uczestniczyły w misji ratowniczej Żydów. Mimo że jest to postać wymyślona na potrzeby filmu, to serwis TheCinemaholic wspomniał, że w rzeczywistości podobnie potoczyły się losy Hannah Arendt. Historyczka i politolożka była więziona za badania nad antysemityzmem, a po wyjściu na wolność uciekła do Paryża, skąd pomagała młodym Żydom w emigracji z kraju.

Inną postacią, która została stworzona na potrzeby filmu, jest Stina Johansson, najstarsza członkini zespołu Engzella. Jej obecność w historii ma podkreślać, że szwedzki dyplomata nie działał sam. TheCinemaholic zauważył jednak, że jej historia przypomina losy Geertruidy Wijsmuller-Meijer, holenderskiej bojowniczki ruchu oporu, która z kolei organizowała wizy wyjazdowe dla tysięcy żydowskich dzieci, dzięki czemu z Wiednia wyjechało około 600 młodych Żydów.

Anna Bortniak
24.02.2026 07:59
Tagi: Filmy NetflixII wojna światowa
