Kiepscy dostępni są za darmo. O emisji decydują widzowie

Ładowanie...

"Świat według Kiepskich" emitowano w latach 1999-2023, co oznacza, że był serialem, który w telewizji pokazywano najdłużej. Widzowie pokochali losy polskiej rodziny mieszkającej w jednej z wrocławskich kamienic, a także absurdalne sytuacje, w które wikłali się jej członkowie oraz sąsiedzi. Nic zatem dziwnego, że we współczesnej polszczyźnie zapisały się wypowiedzi ikonicznych bohaterów, a widzowie chętnie odświeżają sobie odcinki serialu.

Do tej pory "Świat według Kiepskich" można było oglądać wyłącznie za opłatą, w ramach abonamentu Polsat Box Go, a także na różnych kanałach telewizyjnych. Stacja zdecydowała jednak zmienić strategię, udostępniając epizody zupełnie za darmo w serwisie YouTube.

REKLAMA

Świat według Kiepskich dostępny za darmo w serwisie YouTube

Serwis Wirtualne Media zauważył, że na kanale Polsatu na YouTubie co tydzień pojawiają się odcinki "Świata według Kiepskich". Według doniesień jest to "element nowej strategii", dzięki czemu stacja chce zwiększyć zasięgu swojego kanału. Jednym z pomysłów na zrealizowanie tego planu jest zaangażowanie widzów w podejmowanie decyzji, jaki odcinek zostanie pokazany na YouTubie.

Na ten moment na kanale Polsatu można obejrzeć 5. odcinków serialu o tytułach: "Ogór" (4. odcinek 10. sezonu), "Tyrtum pyrtum" (odcinek z 7. sezonu), "Wielki bal" (sylwestrowy odcinek specjalny z 1999 roku), "Spółdzielnia Radiowęzeł" (23. odcinek 1. sezonu) oraz "Radny" (8. odcinek 10. sezonu). Cieszą się one zainteresowaniem wśród widzów, ponieważ w sumie zebrały one już ponad 1 mln wyświetleń, a najwięcej odsłon ma epizod "Tyrtum pyrtum". Każdy z nich został dodany w sobotę.

Jak można zauważyć, Polsat nie pokazuje odcinków po kolei od 1. sezonu. Dlaczego zatem akurat te wyżej wymienione odcinki pojawiły się w serwisie? Stacja wpadła na pomysł, aby w emisję epizodów zaangażować widzów, zachęcając ich do wejścia na media społecznościowe. To właśnie tam widzowie decydują o tym, który odcinek pojawi się na YouTubie.

"Świat według Kiepskich" to polski serial komediowy, którym był jednym z najdłużej emitowanych polskich seriali. Przedstawia stereotypowy obraz życia polskiej rodziny, piętnując alkoholizm, lenistwo czy egoizm poprzez prosty humor i zabawny język bohaterów i bohaterek. Serial koncentruje się na mieszkańcach wrocławskiej kamienicy: rodzinie Kiepskich, małżeństwie Paździochów i Arnoldzie Boczku. W latach 1999-2023 pokazano łącznie 589 odcinków. W rolach głównych wystąpili: Andrzej Grabowski, Marzena Kipiel-Sztuka, Ryszard Kotys, Renata Pałys, Dariusz Gnatowski i Bartosz Żukowski.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 25.02.2026 09:20

Ładowanie...