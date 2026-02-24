REKLAMA
Nowe Z Archiwum X zapowiedziane. To ona będzie nową Scully?

Mamy to. Disney oficjalnie potwierdził reboot „Z Archiwum X” i ogłosił nazwisko odtwórczyni jednej z głównych ról.

Michał Jarecki
z archiwum x
Disney zamówił odcinek pilotażowy nowego „Z Archiwum X” od Ryana Cooglera („Grzesznicy”). Twórca napisze scenariusz i wyreżyseruje otwarcie tego rebootu. Fabuła skupi się na dwójce wybitnie utalentowanych, lecz diametralnie różniących się od siebie agentów FBI - jednego z nich, jak się okazało, zagra Danielle Deadwyler („Till”) - między którymi rodzi się nieoczekiwana więź, gdy zostają przydzieleni do dawno uśpionej jednostki zajmującej się badaniem niewyjaśnionych zjawisk.

Funkcję showrunnerki obejmie Jennifer Yale („The Copenhagen Test”).

Nowe z Archiwum X. Co wiemy?

Deadwyler po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę szerokiej publiczności dzięki roli w filmie „Zemsta rewolwerowca” (2021). Następnie zachwyciła krytyków poruszającą kreacją w „Till” (2022), popisując się umiejętnością budowania psychologicznie złożonych postaci. W telewizji pojawiła się również w cenionych serialach: „P-Valley” oraz „Watchmen”.

W rozmowie w podcaście „Last Podcast on the Left” Coogler potwierdził, że po zakończeniu kampanii oscarowej „Grzeszników” natychmiast rozpocznie prace nad nową odsłoną uniwersum Muldera i Scully - a dokładniej: jego współczesnym odpowiednikiem.

Pracuję nad „Z Archiwum X”. To mój najbliższy projekt. Od dawna jestem tym zajarany i jeśli tego nie zepsujemy, niektóre odcinki mogą naprawdę śmiertelnie przestraszyć widzów.

Jak na razie szczegóły dotyczące wizji Cooglera pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że Chris Carter - twórca oryginalnego serialu - zapowiadał bardziej zróżnicowaną obsadę, co angaż Deadwyler zdaje się potwierdzać.

Wielu fanów mogło już zakładać, że projekt utknął w tzw. development hell - zwłaszcza że ostatnie konkretne informacje pojawiły się jeszcze w 2021 r., kiedy firma Proximity Media Cooglera podpisała umowę z Disneyem.

Reżyser zapowiedział również, że po zakończeniu prac nad „Z Archiwum X” przystąpi do realizacji filmu „Czarna Pantera 3”, którego premiera - według nieoficjalnych informacji - planowana jest na 2028 r.

Ostatni raz Fox Mulder i Dana Scully pojawili się razem na ekranie w 2018 r. Dotychczasowe sezony produkcji znajdziecie w Disney+.

Z Archiwum X obejrzysz tutaj:
Disney+
Z ARCHIWUM X
Disney+
Michał Jarecki
24.02.2026 08:48
Tagi: Z Archiwum X
