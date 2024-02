Szukasz wymówki, żeby nie iść ze znajomymi na imprezę? Znaleźliśmy ci ją aż w telewizji

Pamiętasz jeszcze "Kokainowego misia"? To ten inspirowany prawdziwą historią film o niedźwiedziu, co, jak sam tytuł wskazuje, naćpał się kokainy. W dniu jego premiery niezawodne The Asylum, które odpowiada m.in. za "Rekinado", ogłosiło, że pracuje nad jego mockbusterem (niskobudżetową produkcją z podobnym tytułem lub tematem). Na wieść o nadchodzącej produkcji z aligatorem na metamfetaminie fani złych filmów dosłownie oszaleli. Chociaż scenariusz napisano w ekspresowym tempie, a zdjęcia ukończono jeszcze szybciej, w Polsce trochę się na premierę naczekaliśmy. Wreszcie jednak będziemy mogli produkcję obejrzeć na kanale Sci Fi Universal.



Podobnie jak "Kokainowy miś", "Crackodyl" powstał w pewnym stopniu na faktach. Inspirację stanowiły w tym wypadku doniesienia, że w 2019 r. policjanci z Tennessee publicznie zniechęcali ludzi do spuszczania metamfetaminy w toaletach. Powód? Aligatory mogą się przez nią zmienić w hiperagresywne "methgatory". To oczywiście bujda na resorach, ale temat na zły film dla The Asylum jak marzenie.



Więcej o złych filmach poczytasz na Spider's Web: