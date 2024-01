Widziałam nowy film Netfliksa i muszę się do czegoś przyznać: oglądałam go dla rekina

Po śmierci rodziców wskutek gigantycznego sztormu, Naomi (Madalina Ghenea), która jako jedyna przeżyła katastrofę na morzu, mimo przebytej w dzieciństwie traumy, wciąż pała ogromną miłością do morza. Żegluje wraz ze swoim partnerem Jacksonem (Ed Westwick). Kiedy okazuje się, że para musi rozstać się na kilka dni, Jackson udaje się na Grenadę helikopterem, a Naomi opuszcza Gwadelupę na swojej łodzi. Podczas samotnej żeglugi kobieta zostaje poinformowana, że w jej stronę zbliża się front pogodowy. By ominąć sztorm, Naomi postanawia zmienić kurs.



W pewnym momencie kobieta zauważa na morzu ludzi, którzy wołają o pomoc. Mimo ostrzeżenia o froncie pogodowym, Naomi postanawia zawrócić, by im pomóc. Okazuje się, że to para hiszpańskojęzycznych imigrantów, których łódź zatonęła wskutek wybuchu. Roztrzęsiona kobieta prosi Naomi, by ta zanurkowała po jej brata, który został uwięziony pod wodą, jednak jest szansa, że przeżył dzięki bańce powietrza. Żeglarka decyduje się popłynąć do wraku. Tymczasem okazuje się, że na dnie grasuje krwiożerczy rekin, a uratowani ludzie nie mają do końca dobrych intencji.