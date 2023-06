Dlaczego tak bardzo kochamy złe filmy? "Jesteśmy jak filmowa sekta"

Jeśli kocha się kino, nie da się nie kochać filmów klasy B. Moglibyśmy tu mówić o merytorycznych aspektach oglądania tych tytułów, szukać w nich wartości, ale wszystko sprowadza się do płynącej z tych seansów przyjemności. To jest po prostu świetna zabawa z punkowym pazurem – w złych produkcjach twórcy mniej lub bardziej świadomie pozwalają sobie na wiele więcej niż w głównym nurcie. Właśnie to przekraczanie granic, najbardziej mnie w tym wypadku fascynuje. To samo tyczy się zresztą horrorów, których też jestem fanką. Z miłości do nich powstał przecież Splat!FilmFest. Pomimo całej umowności, wykorzystywanych i eksploatowanych schematów, ich urok, przynajmniej dla mnie, opiera się na wolności artystycznej ekspresji. I nie chodzi tylko o przekraczanie granic estetycznych w krwawych i obrzydliwych scenach.