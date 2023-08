Kiedy scenarzyści są lepsi od pisarzy. Te filmy na głowę biją książki, na podstawie których powstały

Niewiele brakowało, a nie dostalibyśmy jednego z najlepszych horrorów w historii kina. Początkowo "Coś" miało być wierną adaptacją noweli Johna W. Campbella Jr. "Who Goes There?" - w stylu jej poprzedniej ekranizacji "Istoty z innego świata" z 1951 roku. Na szczęście scenarzysta Bill Lancaster zdecydował się pójść inną drogą. Coś od siebie dodał, coś zabrał, coś pozmieniał i razem z reżyserem Johnem Carpenterem wymyślił idealne zakończenie do swojej opowieści. Co im wyszło? "Natychmiastowy śmieć", film "odrzucający" - tak twierdzili krytycy w czasie premiery, którą zresztą widzowie całkowicie olali. Dopiero z czasem produkcja zyskała szacunek, na jaki zasłużyła.