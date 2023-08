Ten serial Amazona to najlepsza adaptacja prozy Harlana Cobena. Mocny kryminał w zupełnie innym klimacie

Choć Harlan Coben podpisał z Netfliksem kontrakt umożliwiający serwisowi możliwość ekranizacji aż czternastu książek pisarza, a w zeszłym roku przedłużył ją o cztery lata i dwanaście kolejnych tytułów, najwyraźniej nie zamierza dawać gigantowi adaptacyjnej wyłączności. "Schronienie", nowy serial oparty na prozie bestsellerowego autora, zadebiutowało w Amazon Prime Video. Prawa do ekranizacji tej i wszystkich pozostałych książek z nastoletnim bohaterem (na razie składają się one na trylogię: "Schronienie", "Kilka sekund od śmierci" i "Odnaleziony") należą bowiem do wytwórni filmowej MGM. Mickey Bolitar, o którym mowa, to bratanek protagonisty innej serii Cobena: Myrona Bolitara, na którą składa się aż jedenaście tytułów. Prawa do ich adaptacji są jednak w rękach Netfliksa.



Nastoletni Mickey nie ma lekko. Ojciec zginął na jego oczach, matka leczy depresję w specjalnym ośrodku. Chłopak musiał zmienić szkołę i trafić pod opiekę ciotki, Shiry, która zastępuje tu książkowego Murona. Co ważne, chłopak posiada potężne zamiłowanie do rozwiązywania zagadek. I jest w tym niezły.



Dobrze się składa. Ashley, koleżanka nastolatka, pewnego dnia znika - bez słowa i bez śladu. Okazuje się, że niepozorna, skromna dziewczyna najwyraźniej nie była tym, za kogo się podawała. A to dopiero pierwsza z serii pomniejszych tajemnic składających się na wielką, złożoną intrygę. Młody Bolitar wraz z przyjaciółmi rozpoczynają śledztwo, które doprowadzą ich do szokujących odkryć.



