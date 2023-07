To jest jedyna pozytywna recenzja finału 3. sezonu „Wiedźmina”

6. odcinek, obrazujący przebieg i zakończenie przewrotu na Thanned, w przyczynach i skutkach pozostaje bardzo wierny "Czasowi pogardy" - największe różnice dotyczą przebiegu poszczególnych potyczek. Te zaś wyglądają naprawdę świetnie: zarówno w wykonaniu magów, jak i nieczarujących wojowników. Kultowy pojedynek wiedźmina z jego nemezis działa, jak należy - z jednej strony oddaje honor oszczędnemu opisowi z powieści, z drugiej pozwala nacieszyć oczy choreografią. Kij-różdżka antagonisty śmiga w jego dłoniach, pojawia się i znika; od początku czujemy, kto ma przewagę, ta zaś jest w pełni uzasadniona. Wizualnie i fabularnie satysfakcjonujące - zresztą, ten epizod to w ogóle ścisła topka najlepszych odcinków serialu.



Siódmy - "Out of the fire into the frying pan" - okazał się natomiast fascynującym połączeniem. Mniej więcej do połowy medytacyjny, zagadkowy i oniryczny, dalej: absurdalnie wręcz kampowy. Freya Allen nareszcie zaczęła "coś" grać, a jej Ciri znów przywodziła na myśl tę książkową. Co więcej, emocjonalna waga rozstania naprawdę wybrzmiała tu, jak należy - a wszystko za sprawą jednej z niewielu słusznych zmian (nie to, żeby książce czegoś brakowało, ale dla serialu okazało się przydatne). Główne trio miało bowiem czas, by ze sobą pobyć, zacieśnić więzi; by przyzwyczaić się do myśli o byciu pewnego rodzaju rodziną. Początek 3. serii sprawił zatem, że niepokoje, działania i reakcje bohaterów otrzymały należytą podbudowę. Dobra decyzja. Ah - przedostatni odcinek bywa też naprawdę atrakcyjny wizualnie, a to za sprawą pięknych plenerowych kadrów (sekwencje Korath kręcono na Saharze, a dokładniej: jej Markoańskiej części).