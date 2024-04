Filmy animowane dla dzieci. Wybraliśmy TOP 10 najlepszych animacji ostatnich lat

Ulubieni bohaterowi z filmu "Sing" powracają w sequelu produkcji! Choć Buster (Matthew McConaughey) i jego wyjątkowa ekipa zmienili teatr New Moon we wspaniałe miejsce, marzeniem koali jest debiut spektaklu na scenie teatru Crystal w mieście Redshore. By zwrócić uwagę Pana Crystala (Bobby Cannavale), Buster wraz ze świnką Rositą (Reese Witherspoon), jeżozwierzycą Ash (Scarlett Johansson), gorylem Johnnym (Taron Egerton), nieśmiałą słonicą Meeną (Tori Kelly) oraz Gunterem (Nick Kroll) wpadają na pomysł, by w ich nowym spektaklu wystąpił lew Clay (Bono), legenda rocka. Buster postanawia odnaleźć Caya, który po stracie żony zaszył się gdzieś z dala od świata, i przekonać go do powrotu na scenę.



Film "Sing 2" jest dostępny w ramach abonamentu w serwisie Netflix. Można go również obejrzeć w opcji wypożyczenia na platformach: Premiery Canal+ (9,99 zł), Prime Video (kupno - 34,99 zł), Apple TV (9,99 zł), Rakuten (9,99 zł), TVSmart (7 zł).