Nowy hit na Netfliksie to opowieść o overthinkingu. Po niej w końcu zaśniecie spokojnie

Kiedy ostatnie promienie słońca chowają się za horyzontem, a niebo spowija ciemność, to czas, by nastawić co najmniej kilka budzików, zgasić światło i zakopać się pod kołdrą. Chyba każdy zna to uczucie, gdy mimo usilnego zaciskania powiek sen za nic nie chce przyjść, a w głowie kołatają różne myśli. Nocą odkrycie choćby skrawka ciała to ryzyko, że kawałek nogi zostanie pożarty przez potwora spod łóżka, a tak bezpieczna za dnia szafa w swoich czeluściach kryje coś więcej, niż tylko stertę niechlujnie rozrzuconych ubrań. A co, gdyby spróbować podejść do głuchej ciszy, męczącej bezsenności, słodkiego snu, marzeń i koszmarów, tajemniczych dźwięków oraz ponurej ciemności w zupełnie inny sposób?