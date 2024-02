Film nominowany do Oscara możesz obejrzeć za darmo na YouTube

"Nimona" zabiera nas do futurystyczno-średniowiecznego świata, którego bohaterowie żyją w strachu przed potworami. Ballister Boldheart poprzysiągł z nimi walczyć, ale pewnego dnia zostaje wrobiony w przestępstwo. Oczyścić się z zarzutów pomóc mu może jedynie tytułowa nastolatka, będąca w dodatku istotą zmiennokształtną. On ma powód, cel, ambicje. Ona dołącza do niego, bo po prostu lubi siać chaos.



"Nimona" to szalony film animowany na podstawie komiksu internetowego ND Stevensona. Produkcja zadebiutowała na Netfliksie 30 czerwca zeszłego roku. Użytkownicy platformy zdążyli już się w niej zakochać, podobnie zresztą jak krytycy. Tytuł ma aktualnie oszałamiające 93 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nic więc dziwnego, że zainteresowała się nim Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej.



