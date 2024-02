Hitowa animacja Disneya dostanie sequel. "Vaiana 2" jeszcze w tym roku

Bob Iger zdradził, że zanim kontynuacja "Vaiany" stała się filmem, rozważano także stworzenie serialu. Jednak przez wzgląd na to, jak została przyjęta pierwsza część, a także fakt, iż po tylu latach widzowie wracają do niej z sentymentem (w 2023 r. "Vaiana" oglądano na platformie Disney+ przez 1 mld minut), zdecydowano się na pełnometrażową produkcję. "Byliśmy pod wrażeniem tego, co zobaczyliśmy i wiedzieliśmy, że to zasługuje na kinową premierę" - stwierdził Iger.