Kryminały z szokującym zakończeniem. TOP 10 filmów z bardzo mocnym finałem

Wiadomo: Hitchcock, król suspensu, mistrz fabularnych zwrotów. Starając się nie dublować reżyserów, wybrałem swój - tak myślę - ulubiony film ikonicznego filmowca. Oto cierpiący na akrofobie detektyw Scottie Ferguson zostaje wynajęty przez starego znajomego, Gavina Elstera, do śledzenia swojej żony Madeleine, która zachowuje się dziwnie i wydaje się cierpieć na, powiedzmy, dziwne zaburzenia osobowości. Finał jest wielowymiarowy i znacząco zmienia percepcję widza: szokujące zakończenie to subtelne ujawnienie skomplikowanej prawdy, które modyfikuje sposób postrzegania głównych postaci i prowadzi do głębokich emocjonalnych konsekwencji dla bohaterów.