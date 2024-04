Za ten film odpowiada Damien Chazelle. Scenariusz do tej produkcji został stworzony na podstawie książki autorstwa Jamesa R. Hansena o tym samym tytule. „Pierwszy człowiek” to dramat biograficzny, przedstawiający zaledwie fragment z życia słynnego astronauty, Neila Armstronga. Chodzi oczywiście o jego misję kosmiczną, dzięki której jako pierwszy człowiek postawił nogę na Księżycu. Akcja filmu rozpoczyna się w latach 60. XX wieku. Neil Armstrong (Ryan Gosling) niestety stracił swoją ukochaną córeczkę. Zrozpaczony mężczyzna decyduje się na pracę w NASA, aplikuje również o przyjęcie go do programu Gemini. Zostaje zakwalifikowany, co sprawia, że wraz z rodziną musi przenieść się do Houston. Tam też poznaje Eda White’a (Jason Clarke) i Elliota See (Patrick Fugit). Po kilku latach Armstrongowi zostaje przydzielone dowództwo nad misją Gemini 8. Jest to pierwsze w historii dokowanie dwóch statków kosmicznych na orbicie. Awaria silnika doprowadza do tragedii – ginie trzech astronautów, a na Ziemię wracają tylko Armstrong wraz z innym ocalałym. Mężczyzna nie ma zbyt wiele czasu na to, aby dojść do siebie. Niedługo później po raz kolejny został dowódcą, tym razem legendarnej misji Apollo 11. To właśnie jej uczestnicy po raz pierwszy stanęli na Księżycu.