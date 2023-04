Ralph Kaminski w sukni ślubnej, a Nergal "wiecie co PiS i Konfederację". Najmocniejsze momenty Fryderyków 2023

Fryderyki nie bez powodu nazywane są "polskimi Grammy". To najważniejsze nagrody rodzimej branży fonograficznej, a gala ich rozdania zawsze okazuje się prawdziwą ucztą dla melomanów. Co roku przybywają na nią najwięksi artyści muzyczni w naszym kraju. Nie inaczej było podczas wczorajszej imprezy w Arenie Gliwice. Wydarzenie przejdzie do historii i to niekoniecznie ze względu na wybór zwycięzców.



Biorąc pod uwagę, jak różnorodnych artystów przyciągają Fryderyki, podczas wczorajszej gali nie mogło obejść się bez ekstrawagancji. Już na samym początku uwagę wszystkich skupił na sobie Ralph Kaminski, który nominowany był aż w czterech kategoriach (Artysta Roku, Autor Roku, Kompozytor Roku, Najlepszy Album Roku – Indie Pop). Co prawda żadnej statuetki zdobyć mu się nie udało, ale narobił wokół siebie szumu, zaliczając mocne wejście na imprezę. Pojawił się bowiem w... sukni ślubnej. Tej znanej nam z teledysku do utworu Pies.