Morderstwo Gabby Petito. True crime Netfliksa ujawnia ostatnie nagrania z influencerką

W serialu wypowiadają się kobiety, które podwoziły mężczyznę - twierdził on, że na jednym z kempingów czeka na niego narzeczona. Nie była to prawda - 30 sierpnia Brian samotnie wyruszył w podróż powrotną na Florydę. W międzyczasie korzystał z telefonu Gabby, wysyłając przelew na swoje konto i pisząc SMS-y do jej matki, która wielokrotnie próbowała skontaktować się z córką. Wiedziona podejrzeniami kobieta postanowiła porozmawiać również z rodziną Briana, jednak nie udało jej się tego zrobić. Gdy poczuła, że coś jest nie tak, zaczęła publikować posty w mediach społecznościowych o zaginięciu Gabby.