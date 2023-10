Długo czekałem na ten ponury thriller Netfliksa. To mógł być jeden z filmów roku

Owszem, Singer postawił na formę bardzo konwencjonalną, odwołując się nieraz do klasyków; archetypiczne postacie są tu wciągnięte w skomplikowany spisek; sprawa jest wielowarstwowa, a twórca co i rusz podrzuca bohaterom (a zatem i widzom) kolejne wywodzące w pole poszlaki. Generujące nowe podejrzenia i wprowadzające w błąd mylne tropy przez większość czasu działają dokładnie tak, jak powinny, z czasem jednak śledzenie tej nieco przekombinowanej intrygi staje się nużące, a zaangażowanie stopniowo się redukuje.



Co gorsza, wielki finał okazuje się rozczarowaniem, które ani trochę nie wynagradza wytrwałości w czasie trwającego blisko dwie godziny i dwadzieścia minut seansu. Tym bardziej, że twórca ewidentnie popłynął na fali kreowanych przez siebie niedopowiedzeń - jest ich tu zbyt wiele (część wynika zresztą z pourywanych wątków), generują zbyt wiele pytań i rozmywają zakończenie. To problem, bowiem „Gad” nie jest filmem, który intryguje na tyle, by zachęcać do analiz, przemyśleń, interpretacji czy, tym bardziej, ponownych seansów. Singer najzwyczajniej w świecie nie potrafi wzbudzić w widzu wystarczającego zainteresowania, a wydźwięk całości okazuje się zlepkiem frazesów o chciwości i korupcji.