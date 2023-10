Subskrybenci Netfliksa pokochali "Znachora" - również za granicą. Znamy wyniki oglądalności

Podwójny sukces nowego "Znachora" może zwiastować podjęcie decyzji o realizacji adaptacji sequela. Książka "Profesor Wilczur" została wydana w 1938 roku i doczekała się tylko jednej wersji filmowej (co ciekawe - miała ona debiut jeszcze przed premierą powieści). Opowieść skupiała się na Wilczurze, który po powrocie do swej dawnej kliniki musi mierzyć się z intrygami Dobranieckiego - skutkują one zniechęceniem głównego bohatera i jego powrotem na wieś. Co ciekawe, w 1942 roku swoją premierę miała część trzecia - "Testament profesora Wilczura", adaptacja niewydanej powieści oparta o scenariusz samego Dołęgi-Mostowicza. Film uważa się dziś za zaginiony.