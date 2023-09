Krytycy go nie znoszą, widzowie kochają. Ten film nieoczekiwanie podbił Netfliksa

Mimo tego, że główni bohaterowie tej historii mają nieco ponad 18 lat, jest ona ewidentnie skierowana do młodszego odbiorcy - co samo w sobie nie jest przecież problemem, o ile nie wiąże się z potraktowaniem widza jak skrajnie infantylnego dziecka. To prosta, banalna i - och, jakże bardzo - przewidywalna fabuła, która momentami sprawia wrażenie wyrwanej z filmów sprzed ponad dwóch dekad. Na szczęście ma swoje momenty, a twórcy postarali się nieco ją urozmaicić bardziej aktualnymi wątkami. Szkoda, że jest ich jak na lekarstwo.



Niemal każdy element scenografii czy wizji świata jest tu upiększony i przerysowany, a przez to irytująco niewiarygodny (Irlandczycy to najweselsi ludzie na świecie, a nawet bezdomny alkoholik potrafi tu bezbłędnie zagrać klasykę na skrzypcach). Każda próba pokazania nieco trudniejszych i bardziej prawdopodobnych realiów życia jest tu zatem na wagę złota - zdarzają się, ale zdecydowanie zbyt rzadko. Dominują mdły i męczący sentymentalizm, wygładzanie każdej krawędzi i niejasny, donikąd nieprowadzący nurt cnotliwej duchowości. Na każdy relatywnie świeży pomysł przypadają trzy wymęczone przez dziesiątki innych produkcji. Nie brakuje też dziur logicznych - i tak na przykład bohaterkę w tymczasowej szkole widzimy tylko raz - potem Finley zajmuje się dosłownie wszystkim innym, tylko nie tym, po co przyleciała do Irlandii. Rzecz jasna: bez żadnych konsekwencji. Atrakcyjna sceneria i kilka ciekawych motywów (zgadzam się: życzliwość ma wielkie znaczenie) to, niestety, trochę za mało, by poświęcić temu filmowi dwie godziny życia i pomyśleć sobie: było warto.