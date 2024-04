"Gdzie śpiewają raki": różnice między książką a filmem

Kya, która nie uczęszcza do szkoły, w filmie zostaje zachęcona do edukacji przez właścicielkę sklepu, Mabel (w tej roli Michael Hyatt). W książce to inspekcja szkolna odwiedza dziewczynkę w domu, aby poinformować ją, że powinna udać się do placówki. Bosa i brudna Kya zostaje postawiona na środku klasy przed innymi uczniami, gdzie nauczycielka prosi ją o przeliterowanie słowa (w filmie - "DOG", w książce - "KOT"). Dziewczynka popełnia błąd, co w produkcji skutkuje ucieczką ze szkoły już po pierwszych zajęciach, natomiast w książce - mieszkanka bagien decyduje się później na obiad w stołówce.



Powieść Delii Owens jest bardziej szczegółowa pod względem krajobrazu, który został opisany z dbałością o każdy detal. Poznajemy także rozwijającą się od początku relację Kyi i Tate'a, motyw wyjazdu na studia chłopaka, aż w końcu pracę w wydawnictwie, której podjęła się Kya (kontakt do wydawnictwa otrzymała od Tate'a w dniu jego pożegnania, natomiast w książce odbyło się to nieco później, co również miało związek z tym, dlaczego zdecydowała się na przyjęcie propozycji). Zagłębiamy się w życie codzienne dziewczyny - przygotowywanie posiłków, realizowanie obowiązków oraz wkraczanie w okres dojrzewania (z tego ostatniego reżyserka zdecydowała się zrezygnować).



W filmie Kya nie wychodzi zbytnio poza mokradła - widzimy jej codziennie życie poza miastem. W książce natomiast Tate zabiera ją do restauracji, a jej pierwsze współżycie z Chasem odbywa się w hotelu, a nie na plaży. Wszystkie opisy miejsc i przyrody są bardzo bogate i pozwalają na zatopienie się w tej pięknej historii. Jeśli zatem obejrzeliście film i chcecie wrócić na tam, gdzie śpiewają raki, sięgnijcie po książkę Delii Owens, bo naprawdę warto!



Film "Gdzie śpiewają raki" jest dostępny w serwisie Netflix. Książkę Delii Owens można zakupić w sklepie Empik, na Ceneo lub w serwisie Allegro.