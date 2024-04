Quentin Tarantino napisał opowiedział, przez jaki film miał traumę w dzieciństwie. Wcale mnie to nie dziwi

Książka "Spekulacje o kinie" zadebiutowała 10 kwietnia nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Jana Dzierzgowskiego. W debiutanckiej powieść non fiction Quentin Tarantino prowadzi rozważania na temat najważniejszych amerykańskich filmów lat 60., 70. i 80., takich jak "Bullitt" (1968), "Brudny Harry" (1971), "Ucieczka gangstera" (1972), "Taksówkarz" (1976) czy "Ucieczka z Alcatraz" (1979). Spekuluje, co by było, gdyby "Taksówkarza" wyreżyserował nie Martin Scorsese, a Brian De Palma, w którym filmie pojawił się pierwszy seryjny morderca, a także jak wyglądałoby zakończenie "Ucieczki gangstera", gdyby to on stanął za kamerą tej produkcji.



"Spekulacje o kinie" dla wielu może okazać się skomplikowaną pozycją - pada tam bowiem wiele nazwisk i tytułów, które niekoniecznie mogą być dla wszystkich znane, jednak mimo to jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów zarówno kina, jak i reżysera. Niezwykle ciekawe rozważania Tarantino to jednocześnie solidna dawka filmowej wiedzy i okazja, by zapoznać się z perspektywą wybitnego reżysera.