Allegro podsumowuje rok w kategorii książek. Co i w jakich ilościach kupowali Polacy?

Przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową badania wskazują, że w 2023 r. 43 proc. Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę. I choć „kupić” nie jest tożsame z „przeczytać”, to podsumowania Allegro również prezentują się całkiem imponująco. Okazuje się bowiem, że w ubiegłym roku książki za pośrednictwem platformy kupiło aż 3,9 mln osób. Łącznie sprzedano ponad 24 mln książek, a to oznacza zawrotne 46 egzemplarzy na minutę. Jak podaje serwis, rekordzista zrobił tam zakupy za niemal 106 tys. zł.