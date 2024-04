Przeczytałam prawdopodobnie najlepszy kryminał tego roku. Od tej gęstej historii trudno się oderwać

Robert Małecki podchodzi do czytelników uczciwie - w "Zapadlinie" nie odnajdziecie rozwiązań, które akurat teraz przypadkiem wychodzą na światło dzienne, pozwalając wyjaśnić sprawę kryminalną sprzed lat. Wytłumaczenie znajdujemy już na samym początku książki: "Tymczasem ich sukcesy wynikały jedynie z błędów popełnionych przez poprzedników, na które w nawale obowiązków nikt nie zwrócił uwagi. Poza tym mieli z Borewiczem sporo szczęścia. I to w zasadzie tyle. Cała tajemnica związana z doprowadzeniem spraw do końca tkwiła właśnie w tym". Kiedy zaś już pod sam koniec Maria zauważa, że nie wszystko w tej sprawie zostało wyjaśnione, Olgierd odpowiada: "Wszystko jasne to może być tylko w tanich kryminałach". Autor tym samym puszcza oczko do czytelnika i to jest, prawdę powiedziawszy, bardzo ciekawy zabieg, który sprawił, że uśmiechnęłam się pod nosem.