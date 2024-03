Nowe szczegóły dotyczące 2. sezonu „Gen V”. Nie będziemy musieli zbyt długo czekać

Scenarzysta, Thomas Schnauz, podzielił się informacją, że główne zdjęcia do drugiego sezonu serialu „Gen V” ruszają już za kilka tygodni. Będą one odbywać się w Kanadzie. Wiadomo już również, że Schnauz będzie mógł dodać do swojego bogatego dorobku artystycznego scenariusz do kontynuacji spin-offu „The Boys”. Przypomnijmy, że twórca ma już na swoim koncie takie produkcje, jak „Breaking Bad”, „Better Call Saul” czy „Z Archiwum X”. W rozmowie z Arc Studio zaznaczył, że pierwsze ujęcia do drugiej odsłony „Gen V” będą wykonywane prawdopodobnie za dwa lub trzy tygodnie. Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów serialu. Z pewnością wielu z nich nie może się już doczekać oficjalnej zapowiedzi, a co dopiero samej premiery.