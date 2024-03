Widziałam właśnie najgorszy film 2024 roku. Jennifer Lopez, wyrzuciłaś w błoto kupę kasy

Podsumowując, jestem załamana faktem, że obejrzałam tytuł „This Is Me...Now. A Love Story”. Jest to najbardziej egocentryczny film, jaki widziałam do tej pory. Wątpię, żeby cokolwiek kiedykolwiek go przebiło. Od początku do końca seansu nie wiedziałam, co się właściwie dzieje i jakim cudem się tu znalazłam. Było to doświadczenie okropne i mam nadzieję, że nigdy już nie będę musiała go powtarzać. Naprawdę kibicuję związkowi Bena Afflecka i Jennifer Lopez. Świetnie, że odnaleźli się ponownie po tylu latach i udało im się stworzyć wspólne życie. To by mi wystarczyło. Świadomość, że po świecie chodzi kolejna szczęśliwa para. Nie czuję potrzeby zagłębiania się w jej intymność i prywatność. Zrobiłam to z przyczyn zawodowych i żałuję. Jeszcze nigdy żaden film nie zniechęcił mnie do siebie już podczas pierwszych 8 minut. Tej produkcji się udało lub po prostu byłam na to zdecydowanie za trzeźwa. Pozwolicie, że odpuszczę sobie seans filmu opowiadającego o powstaniu „This Is Me...Now. A Love Story”. Uznajmy, że wystarczy mi mocnych wrażeń. A wystarczyło tylko posłuchać dobrych rad Jane Fondy. Tylko tyle i aż tyle. 20 mln dolarów byłoby w kieszeni.



„This Is Me...Now. A Love Story” znajdziecie w ofercie Amazon Prime Video.