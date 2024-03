Akcyjniak ery VHS wpadł do streamingu. Po seansie będziecie się modlić, żeby Amazon nie zepsuł remake'u

"Wykidajło" to kino opływające testosteronem. Jego poziom zdecydowanie podnosi tu obecność Sama Elliota, który wciela się w Wade'a Garretta - mentora głównego bohatera. O ile w przypadku Daltona twórcy wprowadzają jakieś komplikacje psychologiczne, on jest już typowym oldschoolowym twardzielem. Utyka, ale potrafi spuścić niezły łomot. Lubi się przekomarzać i nie okazuje słabości. Wyjątkowo magnetyzująca postać. Aż szkoda, że nie ma go w filmie więcej.



Jasne, "Wykidajło" to naciągana głupotka, męska fanaberia z lat 80. Nawet jednak dzisiaj przyjemna w oglądaniu. Swoją siłę opiera na skrzących się humorem dialogach i kolejnych atrakcjach. Faceci kozaczą, dziewczyny tańczą w rytm granej na żywo muzyki Jeff Healey Band i nieuzasadnionego spaceru z gołym tyłkiem nie brakuje. Najważniejsze są jednak sceny akcji. Może i nie wyglądają, jak sekwencje, do których przyzwyczaiły nas współczesne blockbustery, ale wciąż potrafią ująć swoją prostotą i choreografią. To film dynamiczny i przesadzony w kontrolowany sposób. Skupia się na dostarczeniu rozrywki, zdając sobie sprawę z tego, czym w swej istocie jest. W tym tkwi jego największy urok.



"Wykidajło" nawet po ponad 30 lat od swojej premiery trzyma się całkiem nieźle. Czy potrzebuje aktualizacji, która w przyszłym tygodniu ma trafić na Amazon Prime Video? Miałem już okazję obejrzeć "Road House" z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej. Na razie zdradzę tylko, że jest to co prawda remake niepotrzebny, ale wspaniały.



"Wykidajłę" obejrzysz na Amazon Prime Video. "Road House" zadebiutuje na platformie 21 marca.