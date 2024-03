Jeszcze nigdy nie widziałam tak szybkiego kryminału. Co tu się właściwie stało?

Dobrze, pora już skończyć z tym narzekaniem. Pomimo tych wszystkich negatywnych aspektów „Mizantrop” wcale nie jest tragicznym filmem. Powiem więcej, to produkcja całkiem przyzwoita. Żeby odnieść takie wrażenie, wystarczy jedynie nie analizować całości zbyt dogłębnie. Dać się ponieść? Może i tak. Jak przy kinie akcji. To, co z pewnością się udało, to stworzenie ciężkiego i przytłaczającego klimatu. Czuć wagę i powagę. Mówimy przecież tutaj o mężczyźnie, który z zimną krwią zamordował kilkadziesiąt osób. Na tym też nie poprzestał. Bardzo dobrze dobrana jest również muzyka. Perfekcyjnie podkreśla momenty grozy lub oczekiwania w napięciu na to, co ma się zaraz wydarzyć.



Warto też zwrócić uwagę na motyw przewodni. Film próbuje przekazać swoim odbiorcom, że potwory nie są nieprawdziwą konstrukcją naszej wyobraźni. Chodzą wśród nas, złożone z krwi i kości. Co więcej – to my przyczyniliśmy się do ich powstania. Ludzka psychika to twór skomplikowany, ale też niezwykle kruchy. Kilka niewłaściwych słów czy czynów może przelać czarę goryczy w umyśle osoby, której życie nie jest kolorowe, mówiąc delikatnie. Oczywiście nie oznacza to, że jeden człowiek jest odpowiedzialny za zbrodnie drugiego. Jednak nie można nie zwrócić uwagi na to, że mógł na niego wpłynąć, popchnąć w stronę złego. Mniej lub bardziej świadomie. Stąd też tytuł produkcji dostępnej na Amazonie. Mizantrop przecież nienawidzi gatunku ludzkiego. Nic więc dziwnego, że motywy jego działań są na pierwszy rzut oka kompletnie niezrozumiałe. Nie wiadomo, co dzieje się w jego głowie i jak odbiera różnego rodzaju bodźce.