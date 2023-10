Tym zdjęciem Gisele Bündchen rozsierdziła nie tylko muzułmanów

Oczywiście teraz po latach rzadko kto wspomina o tym incydencie, choć sama zainteresowana z pewnością mocno przeżyła to wydarzenie. Być może zupełnie nie wiedziała, co ma powiedzieć ludziom, bo faktycznie przebranie, które w dodatku jest zakazane we Francji, było kiepskim pomysłem na ukrycie się przed fotoreporterami. Na szczęście to jedyna tak poważna rysa na wizerunku modelki. Obecnie Gisele skupia się na sobie, układając sobie życie już bez Toma Brady'ego, z którym rozstała się prawie rok temu.



W najnowszym wywiadzie modelka zdradziła, jak się jej żyje po rozwodzie. Myślę, że wcześniej łatwiej mi było przetrwać, a teraz po prostu żyję. To coś innego - zaznaczyła gwiazda wybiegów w rozmowie z CBS Mornings. Gisele podkreśliła też, że zawsze będzie wspierać byłego męża, choć z jej najnowszej wypowiedzi odnośnie rozpadu związku dało się wyczuć smutek. Nie o tym marzyłam i nie na to liczyłam. Moi rodzice są małżeństwem od 50 lat i naprawdę chciałam, żeby z moim związkiem było podobnie. Myślę jednak, że trzeba zaakceptować sytuację, w której się znalazło. Czasem dorasta się razem, a czasem się od siebie oddala - podsumowała. Modelka oraz futbolista wychowują wspólnie dwójkę dzieci: syna Benjamina oraz córkę, Vivian.



Zdjęcie główne: Gisele Bundchen Everett Collection / Shutterstock.com