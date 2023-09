To wstrząsające zdjęcie otworzyło Carze Delevingne oczy: "Skończyłabym martwa"

Aby spróbować zrozumieć to, z czym mierzyła się 31-latka, trzeba cofnąć się do jej przeszłości. Gdy Cara miała 10 lat, poznała smak alkoholu. Wcześnie, prawda? Delevingne wywodząca się z brytyjskiej arystokracji, jej rodzina należy do najstarszych i najbogatszych rodów w Londynie jako dziewczynka brała udział w rodzinnych imprezach. Jako że nikt jej nie kontrolował, mogła opróżniać ze stołów... kieliszki szampana. Z kolei gdy była nastolatką, zmagała się z myślami samobójczymi. Również matka Cary - Pandora w przeszłości zmagała się z uzależnieniem od narkotyków i cierpiała na zaburzenia afektywne dwubiegunowe.