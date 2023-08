O tym zdjęciu księżnej Diany mówił dosłownie cały świat. Jej "sukienka zemsty" przeszła do historii

Zapytany o wierność w małżeństwie, przyznał się, choć początkowo wymijająco i niefortunnie do romansu z Camillą Parker-Bowles. Choć zapewne ta wiadomość była ciosem dla Diany, księżna postanowiła tego wieczoru zrobić coś zupełnie innego, niż zaszyć się w domu i nikomu nie pokazywać. Tego feralnego dnia Diana zaproszona była na imprezę charytatywną, organizowaną przez słynny magazyn "Vanity Fair". Wydarzenie miało miejsce w londyńskim Hyde Parku. Diana przyszła na tę imprezę, prezentując się nieziemsko. A wszystko to dzięki czarnej, podkreślającej figurę, sukience z dekoltem, zaprojektowanej przez Christinę Stambolian. Kreacja wzbudziła uwagę mediów nie tylko dzięki pewnej ekstrawagancji i seksapilowi, ale też przez to, że łamała zasady etykiety, które muszą przestrzegać członkowie rodziny królewskiej. Diana w czarnej sukience wyglądała niezwykle elegancko, a błyszcząca kolia dodawała jej blasku.