Ten film to lepkie kino grozy. Z łatwością złapie was w swoją sieć

Tak, "Gniazdo pająka" opowiada o przerośniętym pająku z kosmosu. Słusznie brzmi to jak punkt wyjścia kolejnego pastiszu kina klasy B w stylu "Ataku pająków" lub mockbustera a la "Lawantula". Byliście jednak w błędzie, jeśli, podobnie zresztą jak ja, myśleliście, że kolejny "Wielkodupy pająk" to najlepsze, co mogło się narodzić z tej idiotycznej koncepcji. Scenarzysta i reżyser Kiah Roache-Turner postanowił bowiem pójść zupełnie inną ścieżką, serwując nam pełnokrwisty horror. Taki z klimatem i kilkoma obrzydliwymi scenami. Może nie tak obrzydliwymi jak w "Robactwie", ale co delikatniejsi widzowie zechcą podczas seansu parę razy odwrócić wzrok od ekranu. Dostajemy przecież całkiem intensywny film.



Akcja rozgrywa się w czasie zamieci śnieżnej w Nowym Jorku. Zaniepokojona dziwacznymi odgłosami starsza pani z demencją wzywa dezynsektora. Kiedy ten przybywa na miejsce, zaraz wpada w sidła wygłodniałego kosmicznego pająka. Wtedy fabuła cofa się o cztery dni, aby pokazać nam, jak stworzenie w ogóle znalazło się w budynku. Za cały ambaras odpowiada 12-letnia Charlotte, która nienawidzi swojego przyrodniego brata i jej relacje z ojczymem szybko się pogarszają. Dobrze podejrzewacie, że przyjdzie jej przepracować podejście do najbliższych. Ethan, przybrany ojciec głównej bohaterki, musi natomiast nie tylko odzyskać zaufanie nastolatki, ale też udowodnić, że wbrew obiegowej opinii wcale nie jest słabeuszem. Każda z postaci ma tu przemyślany cel i narracyjny łuk. Ale nie w stylu nudnawych horrorów Blumhouse'a. Scenariusz "Gniazda pająka" to kawał soczyście emocjonalnego mięcha.