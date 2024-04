Najlepsze horrory 2024. Na te filmy grozy warto czekać

Horrorowo ten rok się dopiero rozkręca. Nie ma nawet co strzępić języka na tytuły pokroju "Przeklętej wody" czy "Coś w wodzie". Do tej pory umiejętnie stracha napędził jedynie - i tu zaskoczenie, bo to prequel robiony przez debiutantkę - "Omen: Początek". Jeszcze lepsze okazało się "Gdy rodzi się zło", które trafiło na nasze ekrany ze sporym opóźnieniem względem swojej światowej premiery. Nie warto jednak narzekać. To w końcu kino grozy pełną gębą - brutalne, dosadne, niepokojące. Takich produkcji może być w najbliższych miesiącach więcej. Z tymi wymienionymi poniżej fani gatunku wiążą największe nadzieje.



Spis treści: