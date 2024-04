Jeden z najbardziej satysfakcjonujących horrorów ostatnich lat dostanie kontynuację

Magiczne trio powraca. Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin oraz Chad Villella to czołowi przedstawiciele firmy producenckiej - Radio Silence. Spod ich twórczych dłoni wyszedł nie tylko film „Zabawa w pochowanego”, ale też „Krzyk” z 2022 roku i „Krzyk VI” z roku 2023. Mężczyźni od lat w swoich produkcjach łączą klasyczne pojęcie strachu ze specyficznym humorem. Dosłownie odwracają horror do góry nogami i bawią się nim na wszelkie możliwe sposoby. Przełamują schematy, są autoironiczni, bardzo sprawnie balansując przy tym na granicy dobrego smaku. Ich tytuły to już gwarancja dobrej zabawy, a przede wszystkim najczystszej rozrywki. Nic więc dziwnego, że artystyczne trio chce dostarczać jej swoim widzom coraz więcej. Niedawno zapowiedziano, że powstanie druga część filmu „Zabawa w pochowanego”, a scenariusz do niego jest już gotowy.