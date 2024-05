To akurat tak świeży film nie jest. Ominął polskie kina i trafił w naszym kraju od razu na VOD. Początkowo można było go obejrzeć na Disney+, a potem pojawił się jeszcze na innych platformach. Teraz trafił na Netfliksa. Warto go obejrzeć, bo to bardzo wywrotowe kino grozy. Opowiada o kobiecie, która rezerwuje dom na jedną noc. Ktoś tam jednak już jest. Ale to nie uroczy chłopak stanowi dla niej zagrożenie, tylko istoty czające się w piwnicy. Ta produkcja potrafi przerazić i rozbawić, ale najlepiej wychodzi jej zaskakiwanie widzów.



Film obejrzycie na platformie Netflix, Premiery CANAL+ i Player.