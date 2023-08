GOATS coraz bardziej obrzydliwi. Ich program to promocja patologii

Pierwszy odcinek - "21 kobiet vs 1 influencer" - w którym wystąpił Kacper Błoński, zgarnął do tej pory najwięcej, bo prawie 3 miliony wyświetleń. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem widzów, ale też z gigantycznym zażenowaniem. Dziwne tańce, nieklejąca się gadka, no i słynne "mocne argumenty", którymi jedna z dziewczyn chciała przekonać Kacpra do tego, by przepuścił ją do kolejnego etapu, z pewnością zapadły widzom w pamięć. W odcinku pojawiła się także streamerka, która kilka miesięcy temu była linczowana za potrącenie psa, a także aktorka z filmów dla dorosłych. Brzmi, jakby to było za wiele? Spokojnie, to był jedynie niegroźny festiwal żenady. W kolejnych odsłonach programu, przy których Kacper Błoński wypada jak dżentelmen, a jego zachowanie - na przykładny savoir-vivre, ekipa GOATS pojechała po bandzie.