Cringe i przedmiotowe traktowanie kobiet. Goats to żenujący projekt Boxdela i Wardęgi

Wróćmy do Goats. W pierwszym odcinku influencer Kacper Bloński wybiera swoją "drugą połówkę" spośród 21 kobiet. Kandydatki będą miały za zadanie uwieść Kacpra i przejść przez trzy etapy. Ostatnia dziewczyna, która zostanie wybrana przez "crushera" będzie miała wybór: Kacper czy pieniądze? Pierwszy, trwający pół godziny odcinek nakreśla kandydatki, które przyszły powalczyć w programie i zdobyć serce Kacpra. Influencer nie jest jednak z nimi sam na sam, gdyż pozostali twórcy Goats siedzą w pobliżu i podpowiadają do ucha, a raczej do słuchawki Kacprowi, jakie sugestie czy pytania ma zadawać dziewczynom.