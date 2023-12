Zapomnijcie o "Oppenheimerze". Nowa Godzilla to najlepszy film o bombie atomowej tego roku

"Godzilla Minus One" to kino tak spełnione, że nie przeszkadza w nim nawet finał utrzymany w hollywoodzkim stylu, który Roland Emmerich z łatwością zmieniłby w celebrację amerykańskich wartości i zjednoczenia. To produkcja przepełniona żalem i bólem, ale służąca pokrzepieniu serc. Napędza ją w dodatku nostalgia, bo to po prostu zaktualizowana wersja oryginalnego tytułu. Legendarny kaiju nie mógł sobie wymarzyć lepszego prezentu na 70. urodziny. To wręcz zadziwiające. Siedem dych na karku, a werwa i urok, jak u zadziornego młodzieniaszka.



"Godzilla Minus One" ryczy w kinach.