Reżyser hitowej Godzilli poleca nadchodzącą Godzillę. "Jest wspaniały"

Fani Godzilli nie mogą narzekać na nudę. Pod koniec zeszłego roku na Apple TV+ zadebiutowało "Monarch: Dziedzictwo potworów". Niestety było bardzo rozczarowujące. Na szczęście niedługo potem na ekranach kin zadebiutowała japońska "Godzilla Minus One", która powstała z okazji 70. urodzin tytułowego kaiju. Film Takashiego Yamazakiego różni się od tego, do czego przyzwyczaiło nas amerykańskie MonsterVerse. Jest bardziej skupiony na ludziach i emocjach. To w końcu utrzymana w neorealistycznym stylu opowieść o społeczeństwie próbującym się pozbierać po II wojnie światowej, a w szczególności atakach na Hiroszimę i Nagasaki.



"Godzilla Minus One" stała się światowym hitem. Najpierw zachwycili się nią krytycy (98 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), a potem widzowie. O filmie ciągle się mówi, bo przecież niedawno, całkiem zresztą zasłużenie, zgarnął nominację do Oscara za najlepsze efekty specjalne. Reżyser cieszy się więc teraz zdobytymi uznaniem i sławą.



Więcej o Godzilli poczytasz na Spider's Web: