Ten wyjątkowy film Netfliksa naprawdę mnie wzruszył, choć nie lubię melodramatów

Eva jest matką dwójki dziecki, która znajduje się w trudnym momencie swojego życia - wskutek problemów w małżeństwie podupadła nie tylko jej wiara w miłość, ale również w siebie samą. Kiedy Goyo w pokraczny dla niej sposób stara się wyrazić swoje emocje, kobieta początkowo czuje się nieswojo. Z biegiem czasu okazuje się, że nieoczekiwana bliskość między bohaterami pozwala im odkryć na nowo, jak to jest kochać i być szczerze kochanym. A to wyjątkowe uczucie było tak bardzo potrzebne im obojgu.



"Goyo" to nie jest opowieść, która autyzm potraktowała po łebkach. Marcos Carnevale w piękny, ale też brutalny sposób pokazał, z czym na codzień mierzą się osoby autystyczne. Owszem, główny bohater posiada imponującą wiedzę i dba o każdy najmniejszy detal, ale czuje również potrzebę liczenia każdego kolejnego stopnia w drodze do metra, jest wrażliwy na bodźce ze środowiska, niemal dusi się w pełnym ludzi metrze i jest szczery do bólu - nawet w sytuacjach, kiedy ta szczerość może budzić w kimś pewien dyskomfort. Goyo przejechał się ze mną na roller coasterze emocji, a przeważającą była ogromna sympatia do tego wyjątkowego bohatera, którego Nicolas Furtado zagrał bezbłędnie.



Film próbuje również odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: jak traktować osoby z autyzmem? W produkcji mamy dwa obozy: jednym z nich jest rodzina bohatera, która w dużej mierze stara się chronić go przed całym światem, a drugim jest Eva, która uruchamia w mężczyźnie lawinę emocji i traktuje go jak człowieka, którego bodźce z zewnątrz tak bardzo nie dotykają. Z biegiem fabuły zdajemy sobie sprawę, że w tym wypadku trzeba znaleźć złoty środek, by nieszczęśliwy bohater nie został zamknięty pod kloszem.



"Goyo" nie jest produkcją, która narzuca widzom litość do przewodnika w muzeum, a wręcz przeciwnie - mimo że są momenty, kiedy nasze współczucie sięga zenitu, to właściwie widzimy go również oczami Evy, kiedy w kilku sytuacjach kobieta czuje się po prostu nieswojo i nienaturalnie. Czasem jest nawet zdrowo wkurzona, do czego również ma prawo. Te i inne fragmenty pokazują, że "Goyo" nie jest laurką dla osób z autyzmem i nie narzuca widzom konkretnych emocji - to produkcja, która podeszła do tego tematu w sposób różnorodny i bez faworyzowania którejkolwiek ze stron.