Sequel hitowego serialu wraca na Netfliksa z ostatnim sezonem. Czy zobaczymy w nim polskiego aktora?

Najbardziej wybuchowy powrót na Netfliksie już za nami. Lipiec się ledwo zaczął, a na służbę ku chwale platformy stawił się Axel Foley. Nowy "Gliniarz z Beverly Hills" z niezawodnym Eddiem Murphym w roli głównej narozrabiał w tytułowym mieście, do łez rozbawiając przy tym użytkowników serwisu. Tak wesołych comebacków niestety więcej w tym miesiącu nie będzie. Każdy z tych nadchodzących, oznacza pożegnanie z tytułami uwielbianymi przez subskrybentów usługi. W tym jedno, które się mocno wydłuży.



Już niedługo na Netfliksa powróci "Cobra Kai" z ostatnim 6. sezonem. Ale spokojnie, to dopiero jego 1. część. To będzie tak napakowana akcją odsłona serialowego sequela "Karate Kid", że dostaniemy jeszcze dwie, z czego 2. pojawi się w listopadzie, a 3. jakoś w 2025 roku. W przypadku "Wikingów: Walhalli" pożegnanie będzie natomiast szybkim strzałem, bo wszystkie finałowe odcinki pojawią się na platformie 11 lipca.