Hiszpańska nowość Netfliksa to historia otaczającej nas przemocy. Zaskakująco udana produkcja

„Dość milczenia”, choć uniwersalne, skierowane jest jednak przede wszystkim do nastoletnich widzów. W pewnym sensie może pełnić funkcję edukacyjną - skłonić dzieciaki do refleksji i pomóc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest napaść na tle seksualnym. Produkcja - za pośrednictwem czterech głównych bohaterek - bada różne niewłaściwe sposoby traktowania dziewcząt i tego, w jaki sposób mogą stawić temu czoła. Poruszana problematyka obejmuje szerokie spektrum różnych form nękania i przemocy - od obwiniania i wymuszenia wiary w to, że to one stanowią problem, poprzez uprzedmiotowienie i poniżanie, aż po manipulacje i generowanie okoliczności, w których stają się ofiarami.



Serial omawia te wątki z różnym skutkiem, nieraz jednak - tak myślę - potencjalnie sprawnie skłaniając młodych ludzi do refleksji, umiejętnie dotykając wielu aspektów tematu i pokazując, że nawet pozornie błahe zachowania i sytuacje dalece wykraczają poza granice etyki.