Obejrzałam na Netfliksie film o facecie, który spłodził 1000 dzieci

Netflix jest mistrzem w tworzeniu wciągających i interesujących dokumentów, co po raz kolejny udowodnił za sprawą najnowszego miniserialu "Mężczyzna z 1000 dzieci". Jego bohaterem jest Jonathan Meijer, czarujący i przystojny Holender, który został oskarżony o zwodzenie zdesperowanych matek z całego świata, by te rodziły jego dzieci. Mężczyzna wykorzystał fakt, że rynek leczenia niepłodności nie jest do końca uregulowany, co sprawiło, że udało mu się przekroczyć limit oddawania nasienia. Szacuje się, że Meijer może być ojcem nawet 3 tys. dzieci na całym świecie. Jak do tego doszło?