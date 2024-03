Kapitan Ameryka zmierzy się z Czarną Panterą. Jest już pierwszy zwiastun Marvel 1943: Rise of Hydra

Od tego momentu minęło jednak całkiem sporo czasu. Zaciekawieni fani nie otrzymywali zbyt wielu szczegółów dotyczących gry „Marvel 1943: Rise of Hydra”. Na szczęście teraz można się już zapoznać z pierwszym zwiastunem wyczekiwanej produkcji. Akcja ma rozgrywać się w latach czterdziestych ubiegłego wieku, w ukupowanym podczas II wojny światowej Paryżu. Steve Rogers jeszcze nie zapadł w trwający kilkadziesiąt lat sen. Przed swoistym „odpoczynkiem” będzie musiał zmierzyć się z Azzurim (swoją drogą odgrywanym przez znanego z serialu „The Walking Dead” - Khary’ego Paytona), ówczesną Czarną Panterą. Jest on dziadkiem T'Challi, którego znamy z filmów MCU. Duet superżołnierzy, pomimo początkowego konfliktu, toczy przede wszystkim wspólną wojnę z Hydrą. Gra inspirowana jest limitowaną serią komiksów „Captain America/Black Panther: Flags of Our Fathers” z 2010 roku. Czerpie zatem garściami wprost z marvelowskiego źródła, ale też z powstałych do tej pory adaptacji filmowych.