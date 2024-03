Widzowie kochają nowych „X-Menów” nawet bardziej niż filmy. MCU może zazdrościć ocen

Napisałam opinii? W liczbie pojedynczej? To bardzo duże niedopowiedzenie. Pozytywne recenzje wręcz zalały serwis Rotten Tomatoes. Prawie nigdy nie dzieje się tak, że produkcja tuż po premierze zbiera tylko i wyłącznie pozytywne oceny. Zawsze można się przecież do czegoś przyczepić. Serial „X-Men ‘97” udowadnia jednak, że współczesną publikę można jeszcze nie tylko zaskoczyć, ale też zachwycić. Filmowa historia pokazała już, że sentymentalne powroty bywają niebezpieczne. Bardzo łatwo jest urazić wiele osób w tym samym momencie. Niezamierzenie oczywiście. Aczkolwiek bywa też tak, że nostalgiczne nuty wybrzmiewają z tytułu w perfekcyjnej harmonii. Kto by się spodziewał, że uda się to akurat Marvelowi, który ostatnio zdecydowanie nie miał dobrego czasu.