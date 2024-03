Dwa superbohaterskie uniwersa się połączą? Szef Marvela jest na to otwarty

W scenie po napisach "Venoma 2" Eddie Brock został wciągnięty do filmu MCU. Miało to później swój oddźwięk w "Spider-Manie: Bez drogi do domu". Również jednak tylko w scenie po napisach, w której bohater zostawił na plaży kawałek symbionta. Rozbudziło to oczywiście apetyt fanów na więcej. Zaczęli się zastanawiać, gdzie i kiedy może w Marvelowskim uniwersum zadebiutować bohater filmów Sony. Wygląda przecież na to, że to musi się w końcu zdarzyć. A jak się okazuje, Kevin Feige ma być na taki crossover otwarty.



Już chwilę temu mówiło się, że prawdopodobnie nadchodzący "Venom 3", który ostatnio otrzymał tytuł "Ostatni taniec", będzie się odnosił do wydarzeń ze "Spider-Man: Bez drogi do domu". Wnioski takie wyciągnięto na podstawie zdjęcia z planu filmu. Wcielający się w Eddiego Brocka Tom Hardy ma bowiem na nim tę samą koszulkę, w jakiej widzieliśmy go w scenie po napisach ostatniej odsłony przygód Człowieka Pająka z MCU.



