Najlepszy horror roku doczeka się sequela. I bardzo dobrze

Póki co ciężko jednak o dokładniejsze informacje, co do terminu rozgrywania się prac nad obrazem. Wiadomo, że Ryan Coogler ma obecnie na głowie dwa spore projekty - reboot słynnego "Z Archiwum X", a także trzecią część "Czarnej Pantery" - mówi się zresztą, że może być do niej zaangażowany sam Denzel Washington. Nie ulega wątpliwości, że nazwisko Cooglera, które od jakiegoś czasu było na widoku, może awansować do miana najgorętszych w branży. Według dostępnych danych film na ten moment zarobił 341,08 mln dolarów (260,9 mln w USA, zaś 80,1 mln na całym świecie).