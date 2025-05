Reżyser Furiozy oburzony emisją w TVP. "Nie ma na to mojej zgody"

Co gorsza mają w tym swój ogromny udział dziennikarze - mówi Olencki. - Dziś można, praktycznie bez żadnej konsekwencji powiedzieć, napisać, wszystko o wszystkich. To nieco paradoksalne, że jesteśmy obecnie na takim etapie, że mój film, całkowicie wbrew moim zamierzeniom, może być z powodzeniem wykorzystany przez obie strony politycznego sporu do okładania się nawzajem. Nie mam na to zupełnie wpływu! Nie ma na to mojej zgody. Nie podoba mi się to.