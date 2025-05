Takiego horroru jeszcze w Polsce nie było. Kiedy premiera?

To będzie krwawe lato. Bartosz M. Kowalski po raz kolejny udowadnia, że hasło "polski horror" to nie oksymoron. Po "Placu zabaw" - swoim pełnometrażowym debiucie - reżyser konsekwentnie realizuje kolejne filmy grozy. Między kolejnymi odsłonami "W lesie dziś nie zaśnie nikt" i nie tak dawną (z końcówki zeszłego roku) "Ciszą nocną" zrealizował "Ostatnią wieczerzę", na punkcie której oszaleli użytkownicy Netfliksa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.



Teraz Bartosz M. Kowalski powraca z nowym filmem grozy, który będziemy mogli zobaczyć już całkiem niedługo. Jest na pewno, na co czekać, bo - zgodnie z zapewnieniami dystrybutora - "13 dni do wakacji" to pierwszy polski home invasion horror (cykl filmów, skupiających się wokół brutalnego wtargnięcia do czyjegoś domu).